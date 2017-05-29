Вор у вора: на Алтае мужчина украл туристическую палатку и потерял её

Жительница Горно-Алтайска пострадала из-за собственной беспечности: из незакрытой надворной постройки у нее украли туристическую палатку. Обнаружив пропажу имущества, женщина обратилась в полицию. Стражи порядка нашли злоумышленника, но палатку он вернуть не смог: она пропала.
Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей, сообщает республиканское МВД. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение суток установили причастность к совершению кражи 55-летнего жителя Алтайского края, работающего в Горно-Алтайске по найму.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Мужчина пояснил, что палатку спрятал в кустах неподалеку от места преступления. В дальнейшем он хотел ее продать, но вернувшись на следующий день, спрятанной палатки не обнаружил.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
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