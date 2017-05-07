На Алтае мужчина украл у сельчанина стройматериалы и продал их

В селе Майма 28-летний местный житель вывез на своем автомобиле строительные материалы и инструменты из недостроенного дома сельчанина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
По данным полиции, приехав на свой земельный участок, где находится недостроенный дом и сарай, потерпевший обнаружил что дверь надворной постройки открыта, а из ее помещения похищены листы утеплителя, бетоносмеситель, бензопила и строительная тележка.
Полицейские установили, что злоумышленники, воспользовавшись тем, что никого нет, спилили навесной замок, проникли в сарай и похитили стройматериалы и инструменты.
Позже сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего жителя районного центра, ранее совершавшего преступления. Он признался в краже и пояснил, что все похищенное увез с места преступления на собственном автомобиле и частично уже продал. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.
Бензопилу и ящик для инструментов, которые злоумышленник не успел продать, полицейские изъяли у него в ходе проведенного обыска.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело.
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