На Алтае мужчина украл у сельчанина стройматериалы и продал их

По данным полиции, приехав на свой земельный участок, где находится недостроенный дом и сарай, потерпевший обнаружил что дверь надворной постройки открыта, а из ее помещения похищены листы утеплителя, бетоносмеситель, бензопила и строительная тележка.

Полицейские установили, что злоумышленники, воспользовавшись тем, что никого нет, спилили навесной замок, проникли в сарай и похитили стройматериалы и инструменты.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего жителя районного центра, ранее совершавшего преступления. Он признался в краже и пояснил, что все похищенное увез с места преступления на собственном автомобиле и частично уже продал. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Бензопилу и ящик для инструментов, которые злоумышленник не успел продать, полицейские изъяли у него в ходе проведенного обыска.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело.