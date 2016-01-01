На Алтае мужчина возвращался из колонии и отдохнул в чужом доме

Как сообщает краевая прокуратура, в августе 2016 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы. Следуя домой через Егорьевский район и будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил отдохнуть в жилом доме одного из жителей села Новоегорьевское. Разбив окно в веранде дома, он заснул там. Через некоторое время его нашел собственник.

В ходе ожидания сотрудников полиции, которых вызвал хозяин дома, подсудимый сбежал, оставив в руках хозяина дома справку об освобождении. Личность преступника установили и задержали его.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.