На Алтае мужчина зарезал собутыльника из ревности

СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело по факту убийства. В Онгудайском районе зарезали мужчину на почве ревности.
По версии следствия, в ночь с 26 на 27 мая 2017 года двое мужчин находились в гостях у своей знакомой и распивали спиртные напитки. При разговоре между участниками застолья произошел конфликт на почве ревности. В ходе конфликта 31-летний житель Усть-Коксинского района нанес своему сопернику множественные ножевые ранения в область туловища. От полученных ран потерпевший скончался спустя непродолжительное время.
В настоящее время идут следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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