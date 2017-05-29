На Алтае мужчина зарезал собутыльника из ревности

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 мая 2017 года двое мужчин находились в гостях у своей знакомой и распивали спиртные напитки. При разговоре между участниками застолья произошел конфликт на почве ревности. В ходе конфликта 31-летний житель Усть-Коксинского района нанес своему сопернику множественные ножевые ранения в область туловища. От полученных ран потерпевший скончался спустя непродолжительное время.

В настоящее время идут следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.