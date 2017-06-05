На Алтае мужчина зарезал собутыльника, на которого уже бросался с ножом полгода назад

По версии следствия, ночью 3 июня 2017 года мужчины выпивали в доме 44-летнего потерпевшего в урочище Нижний Чепош Чемальского района. Между ними возник конфликт, в ходе которого гость три раза ударил хозяина ножом в спину. Потерпевший вскоре скончался на месте происшествия.

Известно, что в январе 2017 года подозреваемый уже нападал с ножом на того же человека и стал фигурантом уголовного дела.

В настоящее время подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.