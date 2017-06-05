На Алтае мужчина зарезал собутыльника, на которого уже бросался с ножом полгода назад

СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело в отношении 68-летнего жителя Чемальского района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника, повлекшего по неосторожности его смерть. Известно, что ранее обвиняемый уже бросался с ножом на потерпевшего.
По версии следствия, ночью 3 июня 2017 года мужчины выпивали в доме 44-летнего потерпевшего в урочище Нижний Чепош Чемальского района. Между ними возник конфликт, в ходе которого гость три раза ударил хозяина ножом в спину. Потерпевший вскоре скончался на месте происшествия.
Известно, что в январе 2017 года подозреваемый уже нападал с ножом на того же человека и стал фигурантом уголовного дела.
В настоящее время подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.
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