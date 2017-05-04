На Алтае мужчина застрелил знакомого, чтобы не пустить его в свой дом

Следствие и суд установили, что ночью 5 сентября обвиняемый выпивал у себя дома вместе со знакомыми. После застолья он поругался с 38-летним потерпевшим и был избит им. Хозяин выгнал потерпевшего из своего дома, однако тот снова решил войти. Тогда обвиняемый достал из под-дивана незаконно хранящееся у него ружье и выстрелил в голову мужчины. Потерпевший умер на месте.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.