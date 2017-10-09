На Алтае мужчины украли коней и спрятали их на окраине села

По данным следствия, в августе двое пьяных мужчин украли коней у жительницы Курьинского района. После кражи обвиняемые спрятали животных за окраиной. Ночью они хотели перегнать коней в соседнее село.

Полицейские задержали мужчин с поличным. Один из обвиняемых не признал свою вину.

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.