На Алтае мужчины украли коней и спрятали их на окраине села

Прокуратура направила в суд уголовное дело против мужчин, которые похитили двух коней. Сумма ущерба составила 110 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным следствия, в августе двое пьяных мужчин украли коней у жительницы Курьинского района. После кражи обвиняемые спрятали животных за окраиной. Ночью они хотели перегнать коней в соседнее село.
Полицейские задержали мужчин с поличным. Один из обвиняемых не признал свою вину.
Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.
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