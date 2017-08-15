На Алтае будут лечить психа-рецидивиста за смертельное избиение сожительницы

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Сегодня, 19:09.
Происшествия

Прокуратура Улаганского района направила в суд уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. 44-летний житель села Балыкча до смерти избил свою сожительницу, и делает это уже не в первый раз.

Кровь в раковине.
Кровь в раковине. Фото: СС0.

По данным следствия, вечером 15 мая 2017, сельчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ссоры с женщиной жестоко избил ее. От полученных травм она погибла.

В 2010 году мужчину уже лечили за аналогичное преступление.

Если суд поддержит прокуратуру, сельчанину назначат наказание в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением.

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