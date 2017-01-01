На Алтае мужчину отправили в колонию строгого режима за кражу кедрового ореха

Майминский районный суд вынес приговор 27-летнему жителю Томской области. Его признали виновным в краже в особо крупном размере.
По данным прокуратуры Республики Алтай, 20 октября 2016 года в Майме мужчина похитил со склада, где работал разнорабочим, кедровый орех на сумму 1 772 000 рублей. Ранее судимый томич находился в республике на временных заработках, и попался полицейским с наркотиками. Против него возбудили уголовное дело, и мужчина попытался сбежать. Чтобы скрыться от органов следствия, он продал 9,5 тонн кедровых орехов, являющихся собственностью его работодателя, и купил на вырученные деньги автомобиль. При попытке выехать за пределы республики мужчина снова был задержан. Его заключили под стражу. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.
По совокупности преступлений томича приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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