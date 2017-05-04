На Алтае снежную "майскую погоду" вытеснила жара

4 мая в Алтайском крае ожидаются: переменная облачность, днём местами небольшой дождь.
В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, днём 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха днём плюс 18 … 23°С, по востоку края плюс 13°С … 18°С.
В Барнауле: переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, днём 6-11 м/с. Температура воздуха днём плюс 16°С … 18°С. говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В Республике Алтай переменная облачность, днём без осадков, утром местами туман, ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура воздуха днем плюс 17…22°С, местами плюс 10…15°С.
По сообщению Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в горах Республики Алтай сохраняется высокий риск схода снежных лавин на туристических маршрутах.
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