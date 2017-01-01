На Алтае начали расти реальные располагаемые доходы населения

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Сегодня, 12:39.
Экономика

Рост реальных располагаемых доходов населения зафиксирован в Алтайском крае с января 2017 года, сообщили в министерстве экономического развития Алтайского края.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

"По итогам января 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Алтайского края увеличились на 6,1% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года.  Реальные располагаемые денежные доходы в Алтайском крае в январе 2017 года увеличились на 0,3%", — сообщили в ведомстве.

Под реальными располагаемыми доходами понимают доходы населения за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции. Именно этот показатель считается наиболее объективным при изучении уровня жизни населения.

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