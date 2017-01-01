На Алтае начали расти реальные располагаемые доходы населения

Рост реальных располагаемых доходов населения зафиксирован в Алтайском крае с января 2017 года, сообщили в министерстве экономического развития Алтайского края.
"По итогам января 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Алтайского края увеличились на 6,1% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. Реальные располагаемые денежные доходы в Алтайском крае в январе 2017 года увеличились на 0,3%", — сообщили в ведомстве.
Под реальными располагаемыми доходами понимают доходы населения за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции. Именно этот показатель считается наиболее объективным при изучении уровня жизни населения.
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