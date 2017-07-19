На Алтае начальник отделения МВД незаконно держал в камере двух девушек

Как сообщает СУ СКР по Республике Алтай, в апреле 2017 года в селе Усть-Кокса мужчина дал незаконное указание подчиненным сотрудникам задержать двух местных жительниц и доставить их в отделение полиции. Несмотря на отсутствие законных оснований, девушек задержали и посадили в помещение для задержанных, где они находились не менее пяти часов.

Сотрудника полиции задержали в здании МВД по Республике Алтай. Суд должен будет избрать ему меру пресечения в связи с активным противодействием расследованию и оказанию давления на свидетелей и потерпевших.

Преступление выявили сотрудники МВД и УФСБ России по Республике Алтай. Расследование продолжается, проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Министр внутренних дел РА назначил проведение служебной проверки по данному факту. Если вина полицейского подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.