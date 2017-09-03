На Алтае начало сентября радует жителей сухой жаркой погодой

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Жизнь

3 сентября на территории региона установилась жаркая осенняя погода, следует из прогноза, опубликованном на сайте краевого главка МЧС.

Осень.
Осень. Фото: СС0.

В Алтайском крае: 

  • переменная облачность;
  • днем без осадков;
  • ветер переменный 3-8 м/с;
  • температура днём плюс 23… 28°С.                                                          

В Барнауле: 

  • переменная облачность;
  • без осадков;
  • ветер переменный 3-8 м/с;
  • температура воздуха днём плюс 23 … 25°С.

В Республике Алтай:

  • переменная облачность;
  • днем без осадков,
  • ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с;
  • температура воздуха днём плюс 21…26 °С, местами плюс 14…19 °С.
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