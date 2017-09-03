На Алтае начало сентября радует жителей сухой жаркой погодой

3 сентября на территории региона установилась жаркая осенняя погода, следует из прогноза, опубликованном на сайте краевого главка МЧС.
В Алтайском крае:
- переменная облачность;
- днем без осадков;
- ветер переменный 3-8 м/с;
- температура днём плюс 23… 28°С.
В Барнауле:
- переменная облачность;
- без осадков;
- ветер переменный 3-8 м/с;
- температура воздуха днём плюс 23 … 25°С.
В Республике Алтай:
- переменная облачность;
- днем без осадков,
- ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с;
- температура воздуха днём плюс 21…26 °С, местами плюс 14…19 °С.
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