Судя по прогнозам, на Алтае началось "бабье лето"

С 15 по 20 сентября, по прогнозу алтайских синоптиков, средняя температура воздуха ожидается +11…+16?С. Преобладающая ночная температура воздуха +7…+12°С, дневная +14…+19°С. Осадки, временами сильные, ожидаются в второй половине периода, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

15 сентября в Алтайском крае: переменная облачность, преимущественно без осадков;

ветер юго-западный, днём 5-10 м/с с усилением в северных районах до 15 м/с;

температура воздуха днём плюс 17 … 22°С. В Барнауле: переменная облачность, преимущественно без осадков;

ветер юго-западный, днём 8-13 м/с;

температура воздуха днём плюс 18 … 20°С. В Республике Алтай: переменная облачность, без осадков;

ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с,

температура воздуха днём плюс 18…23°С, местами плюс 13…18°С.