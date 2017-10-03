На Алтае начнут строить "Белокуриху-3"

Компания "Курорт Белокуриха" начнет в 2018 году развивать новый санаторно-оздоровительный кластер "Белокуриха-3". Сейчас инвестор готовит необходимые документы, пишет ТАСС по ссылкой на заместителя гендиректора сети санаториев Олега Акимова.
Новый курорт будет находиться в 18 км от строящегося курорта "Белокуриха-2", около реки Песчанка в природном парке "Предгорья Алтая". Здесь планируют построить 20 объектов размещения, расчитанных на 1,2 тыс. туристов.
По словам Акимова, в Томский НИИ курортологии и физиотерапии компании выдали заключение, что место для будущего курорта уникально и пригодно для развития лечебно-оздоровительного туризма по климатическим, географическим, природным факторам.
Сейчас инвестор приступил к проектированию курорта. Для этого необходимо сделать мосты и маршруты, определить площадки для строительства лечебных центров. От "Белокурихи-2" уже проложили дорогу до площадки нового курорта. По словам Олега Акимова, в перспективе здесь туристы смогут получать лечение и проверять себя в горных условиях. Специалисты смогут исследовать состояние человека до и после "похода".
В "Белокурихе-3" будут развивать активный туризм.
Ранее altapress.ru писал, что компания "Курорт Белокуриха" заняла четвертое место в рейтинге ТОП-100 частных санаторно-курортных организаций с наибольшей выручкой по итогам 2016 года. Выручка предприятия составила 1,6 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2015 году.
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