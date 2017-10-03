На Алтае начнут строить "Белокуриху-3"

Сегодня, 14:23.
Туризм

Компания "Курорт Белокуриха" начнет в 2018 году развивать новый санаторно-оздоровительный кластер "Белокуриха-3". Сейчас инвестор готовит необходимые документы, пишет ТАСС по ссылкой на заместителя гендиректора сети санаториев Олега Акимова.

Серпантин Белокуриха-2.
Серпантин Белокуриха-2. Фото: letim-visoko.ru.

Новый курорт будет находиться в 18 км от строящегося курорта "Белокуриха-2", около реки Песчанка в природном парке "Предгорья Алтая". Здесь планируют построить 20 объектов размещения, расчитанных на 1,2 тыс. туристов.

По словам Акимова, в Томский НИИ курортологии и физиотерапии компании выдали заключение, что место для будущего курорта уникально и пригодно для развития лечебно-оздоровительного туризма по климатическим, географическим, природным факторам. 

Сейчас инвестор приступил к проектированию курорта. Для этого необходимо сделать мосты и маршруты, определить площадки для строительства лечебных центров. От "Белокурихи-2" уже проложили дорогу до площадки нового курорта. По словам Олега Акимова, в перспективе здесь туристы смогут получать лечение и проверять себя в горных условиях. Специалисты смогут исследовать состояние человека до и после "похода". 

В "Белокурихе-3" будут развивать активный туризм.  

Ранее altapress.ru писал, что компания "Курорт Белокуриха" заняла четвертое место в рейтинге ТОП-100 частных санаторно-курортных организаций с наибольшей выручкой по итогам 2016 года. Выручка предприятия составила 1,6 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2015 году. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Загрузка...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров