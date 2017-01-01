На Алтай надвигаются метель и похолодание

С 4 по 5 февраля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий: снег, местами сильный, в южных районах мокрый, метель, усиление ветра до 19-24 м/с, гололедица, снежные заносы. Все это усугубит похолодание в течение дня до -15 °С в среднем по краю и до -17 °С по Барнаулу.

Погода на 4 февраля В Алтайском крае переменная облачность, на большей части территории снег, метель. Температура -2...7 °С, в предгорьях -1...+4 °С, в западных районах -7...12 °С с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 19-24 м/с.

переменная облачность, на большей части территории снег, метель. Температура -2...7 °С, в предгорьях -1...+4 °С, в западных районах -7...12 °С с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 19-24 м/с. В Барнауле переменная облачность, временами сильный снег, метель. Температура -2...-4 °С с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 11-16 м/с.

переменная облачность, временами сильный снег, метель. Температура -2...-4 °С с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 11-16 м/с. В Республике Алтай облачно с прояснением, умеренный снег, местами поземки и метели. Температура -1...-6 °С, местами -10...-15 °С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с, в горах и на перевалах до 28 м/с. Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния. Смотрите также