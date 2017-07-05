На Алтае наградят девочку, спасшую из огня своего брата

Напомним, 14 января в селе Турочак произошел пожар в доме, где проживала многодетная семья: 8 детей, их отец, мать и бабушка. В момент возгорания все они были дома. На кухне, где топилась печь, бабушка оступилась и при падении задела газовый баллон, подключенный к плите. Баллон опрокинулся на пол, гибкая подводка оборвалась, газ стал распространяться по кухне и, достигнув топящейся печи, воспламенился, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

Маша Комиссарова.

Услышав хлопок, все находящиеся в доме разбежались, дети запаниковали, стали прятаться. В горящем доме едва не остался семилетний Боревой. Пламя распространилось от очага возгорания практически мгновенно, огнем сразу же охватило всю комнату. От испуга малыш спрятался за шкафом. В это время в соседней комнате под столом пряталась его сестренка Маша. Девочка уже решила, как будет выбираться из дома. Но тут до нее донесся плач братишки.

Времени на раздумье у Маши не было. Она забежала в пылающую комнату, отыскала брата и вынесла его из огня. Спасались через окно, из которого при взрыве газового баллона выбило стекло. Сначала Маша вытолкнула на улицу Боревоя, позже смогла выбраться сама.

Маша получила сильные ожоги рук, ног, лица, перенесла несколько операций. Долгое время она и Боревой лежали в больнице. Ожоги и сейчас беспокоят ребятишек, период полного выздоровления после таких травм растягивается надолго. Но дети вернулись к привычной жизни: ходят в школу, помогают родителям по хозяйству.