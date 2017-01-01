На Алтае напавший на таксиста горожанин явился в полицию с повинной

В Заринске задержан ранее судимый 31-летний горожанин, избивший таксиста и угнавший машину потерпевшего.
В ночь на 15 февраля подозреваемый хорошо посидел с друзьями в одном из барнаульских кафе. В конце встречи он вызвал такси и попросил отвезти его домой в Заринск.
Приехав в родной город, пассажир попросил остановиться где-нибудь в сторонке, чтобы справить нужду. На месте остановки подозреваемый неожиданно ударил водителя, после чего оставил таксиста на улице и укатил на машине в неизвестном направлении.
Потерпевший вызвал полицейских, которым описал приметы нападавшего. Так как подозреваемый был уже знаком стражам порядка, те быстро установили его личность. Но задержать его сразу не смогли. Зато вскоре на одной из улиц Заринска нашли угнанное такси. Машина оказалась полностью исправной.
Сам подозреваемый вскоре явился с повинной. Полицейским он пояснил, что на преступление пошел "по пьянке". Кроме того, у него не было денег, чтобы рассчитаться за проезд из Барнаула в Заринск.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об угоне с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет, пишет сайт краевого главка МВД.
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