На Алтае не смогли установить причину смерти литовского туриста

СУ СКР по Республике Алтай проводит доследственную проверку по факту гибели 27-летнего гражданина Литвы.
Тело мужчины нашли местные жители 26 августа. Его личные вещи и документы тоже обнаружили, личность установлена. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.
В ходе проведения судебно-медицинского исследования установить причину смерти не удалось из-за гнилостных изменений. При этом эксперты пришли к однозначному выводу об отсутствии на теле признаков насильственной смерти.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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