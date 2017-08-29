На Алтае не смогли установить причину смерти литовского туриста

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Сегодня, 16:53.
Происшествия

СУ СКР по Республике Алтай проводит доследственную проверку по факту гибели 27-летнего гражданина Литвы.

На Алтае пропал турист из Литвы.
На Алтае пропал турист из Литвы. Фото: vk.com/public.php_turist.

Тело мужчины нашли местные жители 26 августа. Его личные вещи и документы тоже обнаружили, личность установлена. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.

В ходе проведения судебно-медицинского исследования установить причину смерти не удалось из-за гнилостных изменений. При этом эксперты пришли к однозначному выводу об отсутствии на теле признаков насильственной смерти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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