На Алтае неделю ищут хромающую женщину в белом пончо

ГУ МВД по Республике Алтай разыскивает 31-летнюю Зою Арутюнову, уроженку села Кош-Агач. 30 мая около 13.00 часов она ушла из дома в Майме и до настоящего времени не вернулась.
Приметы пропавшей:
- на вид 30-40 лет;
- рост около 150-160 см;
- худощавого телосложения;
- волосы темно-русого цвета;
- лицо европейского типа.
Особые приметы: хромает на левую ногу.
Была одета:
- джинсы темно-синего цвета;
- вязаное пончо белого цвета.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 8(38822) 9-26-89 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.
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