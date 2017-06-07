На Алтае неделю ищут хромающую женщину в белом пончо

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ГУ МВД по Республике Алтай разыскивает 31-летнюю Зою Арутюнову, уроженку села Кош-Агач. 30 мая около 13.00 часов она ушла из дома в Майме и до настоящего времени не вернулась. 

Село Майма.
Село Майма. Фото: www.maima-altai.ru.
Пропавшая З.Арутюнова.
Пропавшая З.Арутюнова.

Приметы пропавшей:

  • на вид 30-40 лет;
  • рост около 150-160 см;
  • худощавого телосложения;
  • волосы темно-русого цвета;
  • лицо европейского типа.

Особые приметы: хромает на левую ногу.

Была одета:

  • джинсы темно-синего цвета;
  • вязаное пончо белого цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 8(38822) 9-26-89 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

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