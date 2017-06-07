На Алтае неделю ищут хромающую женщину в белом пончо

ГУ МВД по Республике Алтай разыскивает 31-летнюю Зою Арутюнову, уроженку села Кош-Агач. 30 мая около 13.00 часов она ушла из дома в Майме и до настоящего времени не вернулась.

Пропавшая З.Арутюнова. Приметы пропавшей: на вид 30-40 лет;

рост около 150-160 см;

худощавого телосложения;

волосы темно-русого цвета;

лицо европейского типа. Особые приметы: хромает на левую ногу. Была одета: джинсы темно-синего цвета;

вязаное пончо белого цвета. Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 8(38822) 9-26-89 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.