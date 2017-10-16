На Алтае несовершеннолетний парень воткнул нож в спину мужчине

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, ночью 9 февраля 2017 года у парня произошел конфликт с местными жителями, который перерос в драку. В ходе обоюдного причинения телесных повреждений 17-летний подросток нанес удар ножом в спину 33-летнему мужчине. Оружие он захватил с собой из дома.

Молодого человека признали виновным и назначили ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.