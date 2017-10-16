На Алтае несовершеннолетний парень воткнул нож в спину мужчине

18-летнего парня из села Андреевка Шипуновского района осудили за преступление, которого он совершил до момента наступления своего совершеннолетия. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, ночью 9 февраля 2017 года у парня произошел конфликт с местными жителями, который перерос в драку. В ходе обоюдного причинения телесных повреждений 17-летний подросток нанес удар ножом в спину 33-летнему мужчине. Оружие он захватил с собой из дома.
Молодого человека признали виновным и назначили ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.