На Алтае ночью сгорел дом и все постройки в усадьбе

Пожар в Бийске. 14 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22. Пожар в Бийске. 14 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22. Пожар в Бийске. 14 августа 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all. Пожар в Бийске. 14 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22. Пожар в Бийске. 14 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22. Пожар в Бийске. 14 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.

По данным МЧС, звонок о возгорании поступил в 0.44. Через 13 минут пожар локализовали, а в 1.06 ликвидировали. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 15 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 12 человек личного состава и 5 единиц техники. О пострадавших не сообщается.