На Алтае ночью сгорел дом и все постройки в усадьбе

В ночь на 14 августа в Бийске на улице Цесовской загорелся частный дом. К приезду пожарных открытым пламенем полыхали и дом, и баня, и все постройки в усадьбе, сообщают очевидцы в сообществе "Типичный Бийск".
Пожар в Бийске. 14 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
Пожар в Бийске. 14 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
Пожар в Бийске. 14 августа 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Пожар в Бийске. 14 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
Пожар в Бийске. 14 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
Пожар в Бийске. 14 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
По данным МЧС, звонок о возгорании поступил в 0.44. Через 13 минут пожар локализовали, а в 1.06 ликвидировали. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 15 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 12 человек личного состава и 5 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
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