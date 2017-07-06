На Алтае новосибирские девушки устроили фотосессию на пилоне на фоне Катуни

Какие только фотосессии не устраивают туристы на фоне алтайских гор. А вот новосибирские любительницы танцев на пилоне специально вывезли шест на берег Катуни и стали там фотографироваться, чтобы выложить снимки в Instagram.
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Занимайся тем, что тебе нравится 💓🍭☔️🌈 #Алтай #горныйалтай #ГорноАлтайск #pole #polelove #polelife #poledance #polesport #polefitness #poleaddicted #пилонистка#пилон #полденс #природаалтая #природа#sport#summer #summerday #summer2017 #давайнаалтай #катунь #выезднаяфотосессия #фитнес#фкгуарана#instaaltai#пилономания#altay_russia #altay #altai #altai2017
Принимаю заказы на выездные фотосессии с пилоном. Пилон имеется;) #михаилрешетников #poleflow #pole #poledancensk #poledancenovosibirsk #poleart #polefitness #polesport #sport #polensk #polenovosibirsk #poledance #пилон #пилоннск #пилономания #пилонновосибирск #новосибирск #спорт #спортновосибирск #спортивныедевушки
У девочек уже готовы фоточки🤗 а я только добралась до своих😬ну все.. определилась..скоро добавлю красоту🔥😋😊 #пилон#выезднаяфотосессия #poledance #polefitness #pole#altay#polelove #poledancer #polesport #altai #sport #summer #summerday #summer2017 #спортивныедевушки #спорт #фитнес #фкгуарана #горныйалтай #instaaltai #пилон #полденс #пилономания #природаалтая #катунь #давайнаалтай#природа #altay_russia #altai
Вернулись сегодня домой. Очень довольны поездкой. Девочки, красотки, очень хорошо подготовились к съемке. И разные наряды и позировки продумали. Я не особо фоталась, была отъевшаяся после свадьбы @vladisliva 😂 но вроде что-то интересное все же получилось. Надеюсь, девочки будут довольны результатом и позовут еще😄😉 мы будем только рады;) #candy_lady_nsk #poleflow #pole #poledancensk #poledancenovosibirsk #poleart #polefitness #polesport #sport #polensk #polenovosibirsk #poledance #пилон #пилоннск #пилономания #пилонновосибирск #новосибирск #спорт #спортновосибирск #спортивныедевушки #горныйалтай #горноалтайск
Есть несколько свободных дат для выездных фотосессий с пилоном. Переносной пилон тоже есть😉 Для танцевальных школ спец предложения и скидки😉 Подробности в лс #михаилрешетников #poleflow #pole #poledancensk #poledancenovosibirsk #poleart #polefitness #polesport #sport #polensk #polenovosibirsk #poledance #пилон #пилоннск #пилономания #пилонновосибирск #новосибирск #спорт #спортновосибирск #спортивныедевушки
Рродолжается набор в группу для начинающих. Рост, возраст и вес абсолютно не важен! Каждую растенем, подкачаем и научим летать😉😀 #candy_lady_nsk #poleflow #pole #poledancensk #poledancenovosibirsk #poleart #polefitness #polesport #sport #polensk #polenovosibirsk #poledance #пилон #пилоннск #пилономания #пилонновосибирск #новосибирск #спорт #спортновосибирск #спортивныедевушки
Конечно же тематические костюмы на фотосессию с пилоном лучше, чем спортивные шорты и топ 😏 #михаилрешетников #poleflow #pole #poledancensk #poledancenovosibirsk #poleart #polefitness #polesport #sport #polensk #polenovosibirsk #poledance #пилон #пилоннск #пилономания #пилонновосибирск #новосибирск #спорт #спортновосибирск #спортивныедевушки #алтай #горноалтайск #горно-алтайск #пилоналтай
Девочки! На следующих выходных у нас выездная фотосессия с пилоном и воздушным кольцом. Отпишитесь, п-ста, кто участвует. Из чужих школ тоже берем желающих!😉 P.s.:Теперь, будучи женой фотографа, я знаю, что он снимает на самом деле(см.фото N2)😂😂 А вообще это я не позировала, а просто призадумалась😂 #безфотошопа #candy_lady_nsk #poleflow #pole #poledancensk #poledancenovosibirsk #poleart #polefitness #polesport #sport #polensk #polenovosibirsk #poledance #пилон #пилоннск #пилономания #пилонновосибирск #новосибирск #спорт #спортновосибирск #спортивныедевушки #михаилрешетников
Девочки, кто еще пойдет на выездную фотосессию?😀пишите в лс #candy_lady_nsk #poleflow #pole #poledancensk #poledancenovosibirsk #poleart #polefitness #polesport #sport #polensk #polenovosibirsk #poledance #пилон #пилоннск #пилономания #пилонновосибирск #новосибирск #спорт #спортновосибирск #спортивныедевушки #русскийшпагат #михаилрешетников #russiansplit
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