На Алтае новосибирские девушки устроили фотосессию на пилоне на фоне Катуни

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Сегодня, 19:01.
Туризм

Какие только фотосессии не устраивают туристы на фоне алтайских гор. А вот новосибирские любительницы танцев на пилоне специально вывезли шест на берег Катуни и стали там фотографироваться, чтобы выложить снимки в Instagram.

Вернулись сегодня домой. Очень довольны поездкой. Девочки, красотки, очень хорошо подготовились к съемке. И разные наряды и позировки продумали. Я не особо фоталась, была отъевшаяся после свадьбы @vladisliva 😂 но вроде что-то интересное все же получилось. Надеюсь, девочки будут довольны результатом и позовут еще😄😉 мы будем только рады;) #candy_lady_nsk #poleflow #pole #poledancensk #poledancenovosibirsk #poleart #polefitness #polesport #sport #polensk #polenovosibirsk #poledance #пилон #пилоннск #пилономания #пилонновосибирск #новосибирск #спорт #спортновосибирск #спортивныедевушки #горныйалтай #горноалтайск

Публикация от Анюта Решетникова (@candy_lady_nsk)

Девочки! На следующих выходных у нас выездная фотосессия с пилоном и воздушным кольцом. Отпишитесь, п-ста, кто участвует. Из чужих школ тоже берем желающих!😉 P.s.:Теперь, будучи женой фотографа, я знаю, что он снимает на самом деле(см.фото N2)😂😂 А вообще это я не позировала, а просто призадумалась😂 #безфотошопа #candy_lady_nsk #poleflow #pole #poledancensk #poledancenovosibirsk #poleart #polefitness #polesport #sport #polensk #polenovosibirsk #poledance #пилон #пилоннск #пилономания #пилонновосибирск #новосибирск #спорт #спортновосибирск #спортивныедевушки #михаилрешетников

Публикация от Анюта Решетникова (@candy_lady_nsk)

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Публикация от Tasha Star (@8b_n_g8)

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