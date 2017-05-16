На Алтае обиженный сельчанин придумал историю про террористическую акцию

В апреле 2017 года в райцентре работники сельсовета с помощью экскаватора очищали водопропускные трубы. Подсудимый, будучи в тот день пьяным, подошел к работникам и начал им грубить, требуя перенести работы на его участок.

Когда мужчине отказали, он решил отомстить. Сельчанин позвонил в полицию и сообщил о том, что на месте работ может произойти взрыв, от которого пострадают не только сотрудники сельсовета, но и другие жители Шипунова, сообщает краевая прокуратура.

На место выехала опергруппа со служебной собакой, но никакого заряда полицейским обнаружить не удалось.

Зато вскоре был задержан "шутник", в отношении которого расследовано уголовное дело. Теперь по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве шипуновца могут посадить на три года или оштрафовать на 200 тысяч рублей.