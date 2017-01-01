На Алтае объявили выговор воспитателю, которая забыла ребёнка на улице

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что 26 января во время дневной прогулки воспитатель средней группы не убедилась, что все воспитанники зашли в помещение детского сада. Во дворе остался ребенок, который провел на улице в общей сложности около 40 минут. Прокурор заключил, что воспитатель нарушила требования законодательства об охране здоровья и безопасности детей. Ее беспечность могла повлечь причинение несовершеннолетнему вреда здоровью в результате переохлаждения.

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