На Алтае объявили выговор воспитателю, которая забыла ребёнка на улице

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Сегодня, 15:16.
Происшествия

Администрация горно-алтайского детского сада "Солнышко" объявила выговор своей сотруднице по представлению прокурора. Воспитатель забыла одного из детей на улице после прогулки.

Много снега. Ребенок играет.
Много снега. Ребенок играет. Фото: Михаил Хаустов.

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что 26 января во время дневной прогулки воспитатель средней группы не убедилась, что все воспитанники зашли в помещение детского сада. Во дворе остался ребенок, который провел на улице в общей сложности около 40 минут. Прокурор заключил, что воспитатель нарушила требования законодательства об охране здоровья и безопасности детей. Ее беспечность могла повлечь причинение несовершеннолетнему вреда здоровью в результате переохлаждения.

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