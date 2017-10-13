На Алтае обнаружили один из древнейших в Евразии музыкальных инструментов

В этом году раскопки проводили в низовьях Катуни. Именно здесь нашли выполненный из рога музыкальный инструмент. По словам Молодина, находка говорит о том, что подобные музыкальные инструменты были древности и используются сейчас.

Находка относится к скифо-сарматскому времени, началу первого тысячелетия нашей эры. Ученый рассказал, что инструмент представляет собой костяную пластину, разделенную на три полоски. При помощи вибрирования центральной из них создается характерный звук.