На Алтае обнаружили один из древнейших в Евразии музыкальных инструментов

Археологи Института археологии и этнографии СО РАН во время раскопок на Алтае обнаружили один из древнейших музыкальных инструментов в Евразии — костяной камус (варган), сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по науке Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина.
В этом году раскопки проводили в низовьях Катуни. Именно здесь нашли выполненный из рога музыкальный инструмент. По словам Молодина, находка говорит о том, что подобные музыкальные инструменты были древности и используются сейчас.
Находка относится к скифо-сарматскому времени, началу первого тысячелетия нашей эры. Ученый рассказал, что инструмент представляет собой костяную пластину, разделенную на три полоски. При помощи вибрирования центральной из них создается характерный звук.
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