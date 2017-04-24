На Алтае опять произошло землетрясение

В ночь на 24 апреля в Республике Алтай случилось землетрясение магнитудой 3,5. Интенсивность в эпицентре составляла 4.1.
Землетрясение произошло в 01.18 местного времени (+4 мск), сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН. Эпицентр находился южнее Горно-Алтайска: 51.00 с.ш. и 87.04 в.д.
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