На Алтае осудили членов ОПГ, которые выслеживали и грабили старушек

Алтайский краевой суд вынес приговор пятерым членам ОПГ: Фаине Андреевой, Игорю Андрееву, Галине Блажевич, Елене Изубчиковой и Яну Яновичу. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях их судили за разбой, грабеж и убийство, сопряжённое с разбоем. Об этом сообщает прокуратура Республики Алтай.
Суд установил, что в 2015-2016 годах осужденные нападали на одиноких пожилых женщин, проживающих в селах Алтайского края и Республики Алтай, а Янович также убил одну из них.
Андреева и Изубчикова расспрашивали жителей сёл об одиноких пожилых людях, передавая полученную информацию остальным участникам. Затем ночью они проникали в дома потерпевших и, применяя насилие и предметы, используемые в качестве оружия, нападали на пенсионерок.
Так, 2 января 2016 года в позднее время Янович и Андреевы приехали к дому 76-летней женщины, проживавшей в одном из сел Алтайского края. Андреева осталась на улице наблюдать за обстановкой вокруг, а мужчины незаконно проникли в дом. Чтобы узнать, где женщина хранит деньги, Янович много раз ударил её ножом, от чего женщина скончалась. Завладев деньгами и имуществом на сумму более 5,7 тыс. рублей, обвиняемые скрылись. Через несколько дней их задержали сотрудники полиции.
Суда приговорил Яновича к 19 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Остальные участники группы получили от 5 до 12 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов.
Приговор в законную силу не вступил.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.