На Алтае осудили членов ОПГ, которые выслеживали и грабили старушек

Суд установил, что в 2015-2016 годах осужденные нападали на одиноких пожилых женщин, проживающих в селах Алтайского края и Республики Алтай, а Янович также убил одну из них.

Андреева и Изубчикова расспрашивали жителей сёл об одиноких пожилых людях, передавая полученную информацию остальным участникам. Затем ночью они проникали в дома потерпевших и, применяя насилие и предметы, используемые в качестве оружия, нападали на пенсионерок.

Так, 2 января 2016 года в позднее время Янович и Андреевы приехали к дому 76-летней женщины, проживавшей в одном из сел Алтайского края. Андреева осталась на улице наблюдать за обстановкой вокруг, а мужчины незаконно проникли в дом. Чтобы узнать, где женщина хранит деньги, Янович много раз ударил её ножом, от чего женщина скончалась. Завладев деньгами и имуществом на сумму более 5,7 тыс. рублей, обвиняемые скрылись. Через несколько дней их задержали сотрудники полиции.

Суда приговорил Яновича к 19 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Остальные участники группы получили от 5 до 12 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Приговор в законную силу не вступил.