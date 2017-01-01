На Алтае осудили дебошира за нападение с топором на полицейского

В Третьяковском районе местный житель получил реальный срок за то, что напал на участкового. Мужчине придется отсидеть в колонии 1,5 года.
Инцидент произошел еще в апреле 2016 года. Тогда участковый прибыл по вызову на семейный скандал. 31-летний пьяный хозяин дома схватил топор и замахнулся им на сотрудника полиции. Участковый сумел обезоружить нападавшего.
Сельчанина осудили по статье о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ).
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