На Алтае осудили дебошира за нападение с топором на полицейского

Инцидент произошел еще в апреле 2016 года. Тогда участковый прибыл по вызову на семейный скандал. 31-летний пьяный хозяин дома схватил топор и замахнулся им на сотрудника полиции. Участковый сумел обезоружить нападавшего.

Сельчанина осудили по статье о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ).