На Алтае осудили директора стройфирмы, который обманул дольщиков на 134 млн рублей

Следствие и суд установили, что Борщев в период с 2014 года по 2015 год привлекал денежные средства граждан для участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Горно-Алтайске. Заключая договоры, он устанавливал стоимость квадратного метра жилья значительно ниже рыночной, не имея возможности и намерения на строительство жилых объектов. В результате его действий 78 гражданам причинен ущерб в сумме более 134 млн рублей.

Кроме того, во время процедуры банкротства мужчина воспрепятствовал деятельности арбитражного управляющего. В ходе следствия Борщев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, согласившись с обвинением в полном объеме.

Суд признал Борщева виновным по трем статьям — мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере, неправомерные действия при банкротстве и присвоение, совершенное в особо крупном размере. Ему назначили 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 250 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.