На Алтае осудили "родственников", которые пытались пересечь границу

По данным ведомства, алтайские пограничники в Кулундинском районе задержали двух мужчин, которые перешли через оградительный забор на государственной границе из Казахстана в Россию. На первичном опросе задержанные сообщили, что они оба граждане РФ и потеряли документы в Казахстане, при этом они назвали одну фамилию, сказав, что являются родственниками.

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю вместе с ПС КНБ Республики Казахстан установили, что задержанные родственниками не являются. На самом деле, нарушителями оказались: гражданин РФ, нарушивший миграционное законодательство Казахстана, и гражданин РК, которого в феврале осудили на родине за грабеж. Мужчины попытались пересечь казахстанско-российскую границу чтобы уклониться от ответственности на территории Казахстана.

В итоге суд признал их виновными и приговорил к 4 месяцам в колонии общего режима.