На Алтае осудили "родственников", которые пытались пересечь границу

В Кулундинском районе осудили гражданина России и гражданина Казахстана, которые пытались незаконно пересечь границу, прикинувшись родственниками, потерявшими документы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.
По данным ведомства, алтайские пограничники в Кулундинском районе задержали двух мужчин, которые перешли через оградительный забор на государственной границе из Казахстана в Россию. На первичном опросе задержанные сообщили, что они оба граждане РФ и потеряли документы в Казахстане, при этом они назвали одну фамилию, сказав, что являются родственниками.
Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю вместе с ПС КНБ Республики Казахстан установили, что задержанные родственниками не являются. На самом деле, нарушителями оказались: гражданин РФ, нарушивший миграционное законодательство Казахстана, и гражданин РК, которого в феврале осудили на родине за грабеж. Мужчины попытались пересечь казахстанско-российскую границу чтобы уклониться от ответственности на территории Казахстана.
В итоге суд признал их виновными и приговорил к 4 месяцам в колонии общего режима.
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