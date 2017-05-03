На Алтае осудили мужчину, который устанавливал пиратские программы на компьютеры

Суд установил, что в ноябре 2015 года житель Белокурихи работал сфере ремонта и обслуживания компьютерной техники. Он незаконно устанавливал контрафактные программы на ПК, без ведома правообладателей и получал за это деньги.

В суде мужчина вину не признал. С учетом положительных характеристик и смягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.