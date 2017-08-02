На Алтае осудили мужчину за убийство матери и кражу козла

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 19 апреля 2017 года в одном из домов села Новичиха, молодой человек на почве ссоры, после совместного распития спиртного, стянул свою мать на пол с дивана, где нанес ей несколько ударов ногами и руками по телу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

В ходе следствия установили, что это не единственное преступление, которое совершил мужчина: сентябре 2016 в соседнем селе он увел с пастбища полуторагодовалого козла, чем причинил его владельцу ущерб в сумме 4 500 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.