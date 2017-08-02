На Алтае осудили мужчину за убийство матери и кражу козла

26-летнего жителя Новичихинского района признали виновным в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем по неосторожности ее смерть. Мужчина получил суровое наказание.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 19 апреля 2017 года в одном из домов села Новичиха, молодой человек на почве ссоры, после совместного распития спиртного, стянул свою мать на пол с дивана, где нанес ей несколько ударов ногами и руками по телу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.
В ходе следствия установили, что это не единственное преступление, которое совершил мужчина: сентябре 2016 в соседнем селе он увел с пастбища полуторагодовалого козла, чем причинил его владельцу ущерб в сумме 4 500 рублей.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.