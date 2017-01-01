На Алтае осудили отца, чей ребёнок насмерть угорел из-за закрытой заслонки печи

В Горно-Алтайске вынесли приговор 43-летнему местному жителю за причинение смерти по неосторожности ребенку, сообщает СУ СКР по РА. Из-за беспечности мужчины в доме насмерть угорел его 4-летний сын.
Напомним, в ночь с 1 на 2 ноября 2016 года в частном доме Горно-Алтайска 43-летний осужденный употреблял спиртные напитки вместе со своим 35-летним братом. В доме находились двое его сыновей в возрасте 4 года и 2 месяца. Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закрыл задвижку дымохода печи и лег спать. В результате в доме произошло образование окиси углерода. Утром мужчины проснулись и почувствовали признаки отравления, о чем сообщили по телефону родственникам. Приехавшая на место родственница обнаружила мертвым 4-летнего мальчика, 2-месячного мальчика и мужчин госпитализировали, они остались живы.
Мать детей в момент произошедшего находилась на стационарном лечении в больнице.
Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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