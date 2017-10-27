На Алтае осудили педагогов, из-за которых в оздоровительном лагере погиб школьник Данил Ченцов

Суд вынес приговор директору и тренеру бийской СДЮШОР № 3 Сергею Трескину и бывшему директору оздоровительного лагеря "Факел" Андрею Недобежкину по делу о смерти 14-летнего школьника Данила Ченцова. Оба педагога признаны виновными по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщает СКР.
20 августа в детском оздоровительном лагере во время массовой пробежки скончался 14-летний спортсмен Данил Ченцов. Как установили следствие и суд, Сергей Тескин организовал проведение кросса протяженностью около 19 км. Этот забег, как сообщили в Следкоме, проводился в нарушение требований о безопасности пребывания несовершеннолетних в детском учреждении. Кросс проходил за территорией лагеря при высокой температуре воздуха на открытом и безлюдном участке. Это, по версии следствия, создавало значительный риск для жизни и здоровья детей.
В вину директору лагеря вменили то, что он самоустранился от контроля за подчиненными сотрудниками, переложив ответственность за организацию кросса на воспитателя.
Напомним, 20 августа 2015 года во время кросса на длинную дистанцию юный самбист Данил Ченцов ускорился и оторвался от других ребят. После этого мальчик пропал. Как рассказали следователи, тренер не заметил исчезновения подростка, так как не находился с детьми на всем протяжении маршрута забега. То есть, Тескин не следил лично за состоянием здоровья и безопасностью бегущих детей, а также не организовал такое наблюдение с помощью воспитателей.
Поиски пропавшего школьника вели сотни человек. 30 августа тело Данила нашли в лесу на окраине села Фоминское. У парня произошла остановка сердца.
Суд назначил виновным наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
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