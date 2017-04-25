На Алтае осудили пилота вертолета Robinson 66, который рухнул на отмель Катуни

В Республике Алтай командира вертолета Robinson R-66 Виктора Сельминского Чемальский районный суд приговорил к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы, пишет "Коммерсантъ". Согласно решению суда, пилот Сельминский обязан регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, ему запрещено посещать массовые мероприятия и участвовать в них, покидать ночью жилье, менять без разрешения надзорных служб место жительства.
14 марта 2016 года командир вертолета Robinson R-66 Виктор Сельминский отрабатывал со стажером навыки посадки воздушного судна на площадки ограниченных размеров. Семь попыток прошли в штатном режиме. Во время восьмой посадки вертолет задел кабель линии связи, натянутый через реку Катунь, и с высоты четырех метров рухнул на каменистую отмель правого берега Катуни.
Командир экипажа и стажер получили травмы. Их госпитализировали.
Воздушное судно было полностью разрушено и не подлежало восстановлению: несущим винтом срезало хвостовую балку, сильно искорежена оказалась кабина R-66. Ущерб составил около 85 млн руб. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.
Предполагаемой причиной происшествия "явилась недостаточная осмотрительность" командира воздушного судна, который произвел посадку на площадку ограниченных размеров — песчано-каменную отмель реки Катунь, не убедившись в ее пригодности для посадки, не заметив наземное препятствие в виде троса. В отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) также говорится, что на указанном кабеле отсутствовала маркировка, а сам он сливается с ландшафтом. "Решение экипажа на выполнение учебной посадки в районе с большой концентрацией линий электропередач создавало дополнительные риски, в том числе из-за относительно малой заметности телефонного кабеля по сравнению с ЛЭП",— говорится в отчете.
Командиру воздушного судна (КВС) Виктору Сельминскому следователи предъявили обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение собственнику воздушного судна крупного ущерба). Опытный авиатор (его летный стаж превышает 30 лет, а общий налет составляет свыше 14,5 тыс. часов) с обвинением не согласился.
Приговор не вступил в законную силу.
Справка
Как сообщал источник altapress.ru, вертолет взлетел с частного коммерческого аэродрома малой авиации ИП Потапов, расположенного на плато Барантал, между селами Элекмонар и Чемал Республики Алтай. Управлял вертолетом инструктор из Екатеринбурга, приехавший для работы и обучения курсантов. Полет, по утверждению участников инцидента, был учебным. Курсантом в данном случае был сам предприниматель и владелец аэродрома Потапов.
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