На Алтае осудили пилота вертолета Robinson 66, который рухнул на отмель Катуни

На Алтае рухнул частный вертолет на берег Катуни. Фото: mchs.gov.ru. На Алтае рухнул частный вертолет на берег Катуни. Фото: mchs.gov.ru. На Алтае рухнул частный вертолет на берег Катуни. Фото: mchs.gov.ru. На Алтае рухнул частный вертолет на берег Катуни. Фото: delovoychemal.ru. На Алтае рухнул частный вертолет на берег Катуни. Фото: delovoychemal.ru. На Алтае рухнул частный вертолет на берег Катуни. Фото: delovoychemal.ru. На Алтае рухнул частный вертолет на берег Катуни. Фото: delovoychemal.ru.

14 марта 2016 года командир вертолета Robinson R-66 Виктор Сельминский отрабатывал со стажером навыки посадки воздушного судна на площадки ограниченных размеров. Семь попыток прошли в штатном режиме. Во время восьмой посадки вертолет задел кабель линии связи, натянутый через реку Катунь, и с высоты четырех метров рухнул на каменистую отмель правого берега Катуни.

Командир экипажа и стажер получили травмы. Их госпитализировали.

Воздушное судно было полностью разрушено и не подлежало восстановлению: несущим винтом срезало хвостовую балку, сильно искорежена оказалась кабина R-66. Ущерб составил около 85 млн руб. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.

Предполагаемой причиной происшествия "явилась недостаточная осмотрительность" командира воздушного судна, который произвел посадку на площадку ограниченных размеров — песчано-каменную отмель реки Катунь, не убедившись в ее пригодности для посадки, не заметив наземное препятствие в виде троса. В отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) также говорится, что на указанном кабеле отсутствовала маркировка, а сам он сливается с ландшафтом. "Решение экипажа на выполнение учебной посадки в районе с большой концентрацией линий электропередач создавало дополнительные риски, в том числе из-за относительно малой заметности телефонного кабеля по сравнению с ЛЭП",— говорится в отчете.

Командиру воздушного судна (КВС) Виктору Сельминскому следователи предъявили обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение собственнику воздушного судна крупного ущерба). Опытный авиатор (его летный стаж превышает 30 лет, а общий налет составляет свыше 14,5 тыс. часов) с обвинением не согласился.

Приговор не вступил в законную силу.

Справка

Как сообщал источник altapress.ru, вертолет взлетел с частного коммерческого аэродрома малой авиации ИП Потапов, расположенного на плато Барантал, между селами Элекмонар и Чемал Республики Алтай. Управлял вертолетом инструктор из Екатеринбурга, приехавший для работы и обучения курсантов. Полет, по утверждению участников инцидента, был учебным. Курсантом в данном случае был сам предприниматель и владелец аэродрома Потапов.