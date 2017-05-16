На Алтае осуждённый получил срок за угрозы сотруднику колонии

Как сообщает СКР по Республике Алтай, осужденный угрожал применением насилия сотруднику колонии в связи с осуществлением им служебной деятельности.

По совокупности с ранее назначенным наказанием суд назначил мужчине наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.