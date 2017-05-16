На Алтае осуждённый получил срок за угрозы сотруднику колонии

В Республике Алтай вынесли приговор в отношении 32-летнего осужденного, отбывающего наказание в одной из колоний Майминского района. Мужчину признали виновным в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.
Как сообщает СКР по Республике Алтай, осужденный угрожал применением насилия сотруднику колонии в связи с осуществлением им служебной деятельности.
По совокупности с ранее назначенным наказанием суд назначил мужчине наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.