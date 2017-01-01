На Алтае от незадачливого похитителя кроликов сбежала "ушастая жертва"

Полицейские Косихинского района (Алтайский край) задержали 28-летнего мужчину по подозрению в краже кроликов.
От жителя райцентра в дежурную часть полиции поступило заявление о том, что ночью неизвестные из хозпостройки на приусадебном участке похитили двух кроликов. Сумма ущерба составила около 2000 рублей.
По подозрению в краже был задержан односельчанин потерпевшего.
Мужчина своей вины отрицать не стал и пояснил полицейским, что один из похищенных кроликов у него убежал, а другого он спрятал в соседской бане. Там его и обнаружили полицейские. Кролика вернули хозяину.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, сотрудниками полиции проводится проверка. Также сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений, говорится в сообщении краевого главка МВД.
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