На Алтае отец украл у маленького сына полмиллиона рублей

По данным следствия, у 8-летнего мальчика погибла мать, и страховая компания перечислила на его счет компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Отец ребенка принес в органы опеки и попечительства документы о том, что покупает сыну дом, и получил разрешение о снятии денег. Завладев суммой, мужчина отдал ребенка бабушке, а сам все пропил, не купив обещанное жилье.

За мошенничество в крупном размере нерадивого отца осудили на год лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании в пользу ребенка похищенных денег в полном объеме.