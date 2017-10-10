На Алтае отец украл у маленького сына полмиллиона рублей

В Локтевском районе осудили местного жителя за хищение денег у сына. Мужчина присвоил себе полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
По данным следствия, у 8-летнего мальчика погибла мать, и страховая компания перечислила на его счет компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
Отец ребенка принес в органы опеки и попечительства документы о том, что покупает сыну дом, и получил разрешение о снятии денег. Завладев суммой, мужчина отдал ребенка бабушке, а сам все пропил, не купив обещанное жилье.
За мошенничество в крупном размере нерадивого отца осудили на год лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании в пользу ребенка похищенных денег в полном объеме.
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