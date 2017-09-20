На Алтае ожидаются дожди

В среду, 20 сентября, на Алтае ожидается дождливая погода. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.
В Алтайском крае днем в отдельных районах пройдут дожди, в утренние часы местами туман. Температура воздуха днем составит +10+15. Ветер западный 4-9 м/с с усилением до 10-15 м/с.
В Барнауле +11+13, в конце дня дождь. Ветер западный 7-12 м/с.
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