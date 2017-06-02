На Алтае ожидаются дожди и грозы

Как сообщает алтайский ЦГМС, днем в крае будет +19+24. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, с усилением до 12-17 м/с. В от дельных районах дождь, гроза.

В Барнауле +20+22, ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. В начале дня возможен дождь, гроза.