На Алтае ожидаются дожди и грозы

В пятницу, 2 июня, в Алтайском крае будет тепло, однако ожидаются осадки.
Как сообщает алтайский ЦГМС, днем в крае будет +19+24. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, с усилением до 12-17 м/с. В от дельных районах дождь, гроза.
В Барнауле +20+22, ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. В начале дня возможен дождь, гроза.
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