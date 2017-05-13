На Алтае ожидаются грозы при температуре +32 градуса

13 мая в Алтайском крае ожидаются переменная облачность, днём местами дождь, гроза.
Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозах усиление до 12-17 м/с. Температура воздуха днём плюс 27°С … 32°С, в северных районах плюс 20°С … 25°С.
В Барнауле:переменная облачность во второй половине дня возможен дождь, гроза. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе усиление до 15 м/с.
Температура воздуха днём плюс 25 … 27, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В Республике Алтай: переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха днем плюс 26°С…31°С, местами плюс 19°С…24°С.
В горах лавиноопасно.
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