На Алтае ожидаются ливневые дожди, грозы и град

В Алтайском крае 5 июля и ночью 6 июля ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град. Ветер усилится до 20-25 м/с.
В Алтайском крае ожидается:
- переменная облачность, дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град.
- ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах местами шквалистый ветер скоростью до 20-25 м/с.
- температура воздуха: +25… 30?С.
В Барнауле ожидается:
- переменная облачность, дождь, гроза, местами град.
- ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с.
- температура воздуха: +26… 28?С.
В Республике Алтай ожидается:
- небольшой и умеренный дождь, гроза, местами сильный дождь, град.
- ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозах порывы до 18-23 м/с, в горах — до 28 м/с.
- температура воздуха: +25… 30 °С, местами +20… 25 °С
Алтайский гидрометцентр прогнозирует новую волну шторма в Алтайском крае. Пик шторма придется на 5-6 июля.
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