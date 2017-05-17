На Алтае парень пытался угнать мотоцикл, но испугался его владельца

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, ночью в селе Вылково молодой человек взломал замок на воротах чужой усадьбы, проник в гараж и выкатил оттуда мотоцикл. Пройдя несколько метров от гаража, он попытался завести двигатель, но в этот момент на улицу вышел владелец транспортного средства. Злоумышленник испугался, бросил мотоцикл и убежал.

Уже на следующий день подозреваемого задержали. Правоохранителям мужчина пояснил, что на мотоцикле хотел покататься, после чего вернуть его на место.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За угон без цели хищения мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.