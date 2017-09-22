На Алтае парень споил и обокрал девушку

В Майминском районе задержали мужчину, который напоил и ограбил местную жительницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По данным полиции, жительница Маймы и 25-летний подозреваемый познакомились и вместе выпивали. После этого молодой человек решил воспользоваться тем, что девушка была сильна пьяна и во дворе жилого дома похитил у нее сумочку. В ней был мобильный телефон, две золотых цепочки, четыре золотых кольца, документы и 5000 рублей.
Полицейские задержали парня. Деньги он уже успел потратить на собственные нужды. Известно, что ранее он уже был судим. Теперь за кражу молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.
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