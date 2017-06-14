На Алтае парень угнал машину у родственницы и уснул в ней

Как выяснили полицейские, днем женщина поставила транспортное средство в гараж, а вечером обнаружила, что его двери открыты, а иномарка отсутствует. В помещение гаража угонщик проник, сорвав с ворот навесные замки. А завел двигатель с помощью ключа, похищенного в незапертом доме у потерпевшей.

В тот же день иномарку с механическими повреждениями нашли в селе Чендек. В салоне транспортного средства спал ранее судимый 22-летний житель поселка Октябрьский.

Молодого человека доставили в отделение полиции, где он пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль у родственницы, чтобы съездить в соседнее село за спиртным. Не справившись с управлением, он первернулся, после чего доехал до магазина в селе Чендек и уснул.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Его оставили под подпиской о невыезде.