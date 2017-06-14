На Алтае парень украл поросёнка, чтобы купить подарок девушке

В Усть-Коксинском районе отправили в суд уголовное дело в отношении 23–летнего местного жителя, обвиняемого в краже. Парень украл поросенка, чтобы купить подарок девушке.
По данным ГУ МВД по Республике Алтай, в апреле 2017 года молодой человек незаконно проник в хозяйственную постройку, расположенную на территории усадьбы односельчанки, откуда похитил восьмимесячного поросенка. В тот же день мужчина продал поросенка одному из местных жителей за 1 500 рублей, а на вырученные деньги купил подарок сожительнице и продукты.
Материальный ущерб составил 7 500 рублей. Вину молодой человек полностью признал и раскаялся в содеянном.
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