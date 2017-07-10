На Алтае парень украл сумку с деньгами, забытую у банкомата

Житель Горно-Алтайска обратился в полицию, заявив что у него похитили забытую им возле банкомата сумку с деньгами и документами. Полицейские установили, что мужчина снял деньги с карты, положил их в сумку, которую поставил на банкомат и забыл. Через несколько минут он вспомнил об этом, вернулся к банкомату, но барсетки с документами и деньгами уже не было.

С места происшествия полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Просмотрев её, они установили, что сумку украл 20-летний местный житель, который ранее уже совершал преступления. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он во всем признался.

Молодой человек пояснил, что проходя мимо банкомата, увидел лежащую на нем сумку, в которой были документы и денежные средства. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, молодой человек решил забрать её себе. К моменту задержания парень уже успел потратить часть денег. Сейчас деньги и документы изъяты, проводится проверка.