На Алтае парень украл сумку с деньгами, забытую у банкомата

В Горно-Алтайске полицейские задержали мужчину, который похитил забытую местным жителем возле банкомата сумку c документами и 200 000 руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Житель Горно-Алтайска обратился в полицию, заявив что у него похитили забытую им возле банкомата сумку с деньгами и документами. Полицейские установили, что мужчина снял деньги с карты, положил их в сумку, которую поставил на банкомат и забыл. Через несколько минут он вспомнил об этом, вернулся к банкомату, но барсетки с документами и деньгами уже не было.
С места происшествия полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Просмотрев её, они установили, что сумку украл 20-летний местный житель, который ранее уже совершал преступления. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он во всем признался.
Молодой человек пояснил, что проходя мимо банкомата, увидел лежащую на нем сумку, в которой были документы и денежные средства. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, молодой человек решил забрать её себе. К моменту задержания парень уже успел потратить часть денег. Сейчас деньги и документы изъяты, проводится проверка.
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