На Алтае парень украл телёнка у работодателя из мести

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Сегодня, 17:04.
Происшествия

В Тальменском районе задержали сельского жителя, подозреваемого в краже телёнка. Молодой человек похитил животное, чтобы отомстить работодателю.

Теленок.
Теленок. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

С заявлением в полицию обратился житель села Кошелево. Ночью из сарая у него пропал 4-месячный теленок. По данному факту возбудили уголовное дело.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Как выяснилось, 22-летний парень ранее помогал владельцу теленка по хозяйству. Решив, что ему мало платили за его работу, он пошел на такой шаг. Вскоре задержанный признался, что ночью увез теленка на автомобиле и привязал животное к дереву в лесу у соседнего села. Расследование продолжается.

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