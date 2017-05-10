На Алтае парень украл телёнка у работодателя из мести

С заявлением в полицию обратился житель села Кошелево. Ночью из сарая у него пропал 4-месячный теленок. По данному факту возбудили уголовное дело.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Как выяснилось, 22-летний парень ранее помогал владельцу теленка по хозяйству. Решив, что ему мало платили за его работу, он пошел на такой шаг. Вскоре задержанный признался, что ночью увез теленка на автомобиле и привязал животное к дереву в лесу у соседнего села. Расследование продолжается.