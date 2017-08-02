На Алтае парень застрелил двух соседских собак и ранил ещё одну

Чемальские полицейские проводят проверку в селе Узнезя по факту отстрела собак. Во дворах у местных жителей убили двух животных и еще одного ранили.
Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, застреленные собаки содержались на привязи. Владелица раненого животного пояснила, что услышав лай своей собаки, вышла во двор, и увидела убегающего мужчину.
В течение нескольких часов сотрудники полиции установили личность стрелявшего в животных. Им оказался 18 –летний местный житель. Молодого человека доставили в пункт полиции, где он признался в содеянном. Полицейским парень пояснил, что данный поступок совершил из хулиганских побуждений, так как собаки соседей сильно раздражали его своим лаем.
Оружие, из которого были застрелены животные, оказалось незарегистрированнной винтовкой ТОЗ калибра 5.6 мм. Сельчанин добровольно выдал его сотрудникам полиции.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.