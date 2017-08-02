На Алтае парень застрелил двух соседских собак и ранил ещё одну

Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, застреленные собаки содержались на привязи. Владелица раненого животного пояснила, что услышав лай своей собаки, вышла во двор, и увидела убегающего мужчину.

В течение нескольких часов сотрудники полиции установили личность стрелявшего в животных. Им оказался 18 –летний местный житель. Молодого человека доставили в пункт полиции, где он признался в содеянном. Полицейским парень пояснил, что данный поступок совершил из хулиганских побуждений, так как собаки соседей сильно раздражали его своим лаем.

Оружие, из которого были застрелены животные, оказалось незарегистрированнной винтовкой ТОЗ калибра 5.6 мм. Сельчанин добровольно выдал его сотрудникам полиции.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.